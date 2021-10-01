СК Саратова возбудил дело после нападения на полицейского женщины с ножом

1 октября. /ТАСС/. Следователи Саратова возбудили уголовное дело в отношении 27-летней женщины, которая пыталась ударить ножом в шею сотрудника ДПС. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области в отношении 27-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - указано в сообщении.

По данным следствия, 27 сентября в 20:00 (19:00 мск) у одного из домов Саратова инспектор ДПС оформлял ДТП, когда подошла 27-летняя женщина, открыла дверь служебного автомобиля и ударила инспектора ножом в область шеи. Удар пришелся в воротник бушлата, поэтому полицейский не пострадал, после чего она продолжила попытки ранить сотрудника ДПС. Затем нападавшая попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками Росгвардии, уточнили в СК.

С подозреваемой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.