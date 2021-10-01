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Экс-главу ФК "Тамбов" Коновалову задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

По словам адвоката Дмитрия Кислинского, обвинение ей пока не предъявили
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАМБОВ, 1 октября. /ТАСС/. Бывший директор ФК "Тамбов" Ольга Коновалова, у которой ранее прошли обыски, задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом в пятницу сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Кислинский.

"Она задержана в качестве подозреваемой по ст. 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

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По его словам, в течение 48 часов следствие может выступить с ходатайством о мере пресечения, если этого не произойдет, то Коноваловой могут назначить подписку о невыезде.

Коновалова работала в ФК "Тамбов" с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 10 августа арбитражный суд назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве клуба, отчет управляющего запланирован на 20 октября.

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