В Ленинградской области нашли застреленными в доме мужчину и женщину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в жилом доме в деревне Реполка в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В деревне Реполка найдены тела мужчины и женщины в доме. На телах следы огнестрельных ранений. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибшие являются родственниками, так как у них одинаковая фамилия.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.