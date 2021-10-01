Возле школы в Находке задержали молодого человека с автоматом для страйкбола

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Находка Приморского края задержали 18-летнего местного жителя, который с предметом, похожим на оружие, находился около школы, чем испугал учеников и персонал. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД края, задержанным оказался страйкболист с игровым оружием.

"Поступило сообщение от директора местной школы о том, что на территории образовательного учреждения находится неизвестный, имеющий при себе предмет, похожий на оружие", - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Гражданин был задержан, им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил потренироваться на турниках. При себе в этот момент он имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками. Полиция по факту инцидента проводит проверку.