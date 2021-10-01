В Ставрополе возбудили дело о мошенничестве, жертвами которого стали свыше 60 человек

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении девяти жителей Ставрополья, подозреваемых в мошенничестве. Под видом оказания косметологических услуг они обманули более 60 человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

"В Ставрополе девять участников организованного сообщества стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела. Под видом оказания косметологических услуг подельникам удалось обмануть более 60 ставропольцев, лишившихся в общей сложности свыше 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники действовали под вывеской известного косметического концерна, выпускающего товары премиум-класса. Для придания законности своей деятельности они учредили общество с ограниченной ответственностью и арендовали большое помещение в центре Ставрополя. Так называемый салон красоты был меблирован, обеспечен системой видеонаблюдения и другим техническим оснащением.

"Под предлогом оказания косметологических услуг фигуранты убеждали граждан приобрести фирменную продукцию по завышенной цене, а также пройти комплекс процедур, который якобы улучшит состояние их здоровья. Получив согласие клиентов, в счет оплаты услуг они оформляли на них кредиты на общих условиях под видом беспроцентных, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, установлена причастность к совершению противоправных деяний девяти участников сообщества. По ходатайству следователя один из организаторов заключен под стражу, еще один скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. В отношении подозреваемых возбуждено 69 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), а также ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ, которые соединены в одно производство.