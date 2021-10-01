В Ленобласти полицейские обнаружили плантацию конопли и арсенал оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с сотрудниками полиции Подпорожского района Ленинградской области обнаружили плантацию конопли и арсенал оружия у 37-летнего жителя деревни Пертозеро. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В деревне Пертозеро провели обыск на садовом участке на Нижней улице у 37-летнего неработающего местного жителя. В результате в одном из подсобных помещений полицейские обнаружили плантацию конопли, 23 растения в ведрах. В соседнем помещении полицейские обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны: пистолет ТТ со снаряженным магазином, 12 снарядов и различные боеприпасы", - говорится в сообщении.

В помещении находилось оборудование для разведения плантации: осветительно-тепловые приборы, вентилятор, удобрения, весы, полимерная пленка, устройство для розжига тепловых ламп. Также полицейские изъяли готовую продукцию: четыре трехлитровые банки с марихуаной и пакет с метамфитамином массой около 900 граммов.

Подозреваемый задержан, устанавливаются каналы сбыта наркотиков, а также источник приобретения и хранения боеприпасов.