Дело возбудили по факту ДТП с микроавтобусом под Владимиром, где погибли четыре человека

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. УМВД по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли четыре человека и пострадали пятеро. Об этом в пятницу сообщили журналистам в областной прокуратуре.

"Органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Оно передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Владимирской области", - говорится в сообщении. Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокурора области.

Инцидент произошел 1 октября около 3:00 мск на 327-м км федеральной дороги М-7 "Волга". В полиции уточнили, что водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ и опрокинулся. В результате столкновения большегруза и микроавтобуса четыре человека погибли и пятеро госпитализированы. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, решается вопрос о возможности ее транспортировки в одну из федеральных клиник.

По данным ЕДДС, микроавтобус следовал из Москвы в Чувашию, в нем ехали продавцы с товаром.