В ДТП в Сыктывкаре погибла женщина и пострадал ребенок

СЫКТЫВКАР, 1 октября. /ТАСС/. Женщина наехала на ребенка на пешеходном переходе в Сыктывкаре, после чего насмерть сбила женщину на тротуаре и врезалась в другую машину, сообщили ТАСС в городском отделе ГИБДД.

"Сегодня около 08:00 в Сыктывкаре водитель Suzuki Grand Vitara (1967 года рождения) при повороте с Октябрьского проспекта на улицу Орджоникидзе на зеленый разрешающий сигнал светофора наехала на ребенка. Он шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После водитель продолжила движение, не справилась с управлением, допустила выезд на тротуар, где наехала на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили ТАСС в ГИБДД.

После наезда на женщину водитель продолжила движение и на перекрестке столкнулась с машиной, затем остановилась. Ребенок школьного возраста доставлен на осмотр в больницу, характер полученных им травм уточняется, добавили в ГИБДД. На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства аварии. Движение транспорта на этом участке затруднено.