Суд приговорил к штрафу жителя Архангельска за одобрение теракта в здании УФСБ

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к штрафу 49-летнего жителя Архангельска за одобрение действий террориста Михаила Жлобицкого, совершившего теракт в здании архангельского УФСБ 31 октября 2018 года. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы РУФСБ России по Архангельской области.

"Житель города Архангельска привлечен к уголовной ответственности за одобрение действий террориста Жлобицкого. Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет")", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в социальной сети "ВКонтакте" под новостью о совершенном в Архангельске 31 октября 2018 года террористическом акте заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

В ходе предварительного следствия и судебном заседании подсудимый признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.