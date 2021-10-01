МВД пресекло деятельность хакеров по передаче вредоносных программ через компьютерные игры

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность межрегиональной группировки, участники которой создавали и распространяли вредоносные компьютерные программы, сумма ущерба составила более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники на специализированных ресурсах в сети Интернет, в том числе в теневом сегменте, осуществляли распространение вредоносного программного обеспечения, предназначенного для модернизации персонажей многопользовательских компьютерных игр. Его использование давало преимущество над другими игроками", - сказала она

По ее словам, столичными полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

"В ходе обысков, проведенных по адресам проживания сообщников, изъяты компьютерная техника, свыше 100 банковских карт, мобильные телефоны, а также денежные средства в размере свыше 8 млн рублей, предположительно полученные в результате преступной деятельности. Кроме того, установлен житель Санкт-Петербурга, у которого приобреталось вредоносное программное обеспечение. В его жилище также проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - отметила Волк.

В настоящее время трое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.