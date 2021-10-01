Экс-депутата думы Тюмени и его супругу приговорили к условным срокам за хищение

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Бывшего депутата Тюменской городской думы Мурата Тулебаева признали виновными в хищении и приговорили к лишению свободы условно сроком на три года и шесть месяцев и штрафу 60 тыс. рублей, а его жену - к двум годам лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

"Центральный районный суд Тюмени огласил приговор бывшему депутату Тюменской городской думы Мурату Тулебаеву и его жене Гульнаре Тулебаевой. Супруги признаны виновными в хищении. Бывшему депутату и главе муниципального АО "Трасса" назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно и штрафа 60 тыс. рублей, а его супруге - два года лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе.

Судом установлено, что в 2018 году Тулебаев присвоил свыше 1 млн 110 тыс. рублей в ходе взаимодействия с МУП "Некрополь" по уборке городских кладбищ. Экс-депутат передавал государственные контракты на субподряд подконтрольной ему фирме, а его жена вела бухгалтерскую и финансовую отчетность о деятельности подконтрольной фирмы.