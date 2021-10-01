Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновница объявлена в розыск.

"В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, следствие планирует в ближайшее время объявить Ракову в международный розыск и ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте.

Также источник сообщил, что Ракова могла скрыться от следствия на территории Украины.

Тверской суд Москвы накануне отправил на два месяца в СИЗО бывшего генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует Ракова. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки", Кристина Крючкова.

Расследованием дела занимается Следственный департамент МВД России. В 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", гендиректором которого была незадолго до этого, бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". В этот момент гендиректором фонда был Инкин, который сейчас работает управляющим директором дивизиона ПАО "Сбербанк", Зак - управляющим директором столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк". Следствие считает, что Инкин и два других фигуранта дела выделенные средства похитили. В рамках этого же дела прошли обыски у Раковой. Как пояснил источник в правоохранительных органах, по итогам обысков ее не стали задерживать, обвинений ей не предъявляли.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".