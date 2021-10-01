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В Красноярске эвакуировали студентов из техникума из-за ложного сообщения о теракте

Источник в экстренных службах региона сообщил, что информация о якобы готовящемся теракте поступила в сообщении на странице учебного заведения "ВКонтакте"

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Эвакуация студентов Красноярского политехнического техникума была проведена из-за ложного сообщения о теракте. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Поступило сообщение от заместителя директора Красноярского политехнического техникума о том, что на страницу учебного заведения в социальной сети "ВКонтакте" пришло сообщение о том, что в техникуме готовится террористический акт", - сообщил источник.

По его словам, замдиректора принял решение об эвакуации около тысячи человек. На место выехали представители силовых структур и экстренных служб, было проведено обследование здания, никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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