Экс-вице-премьеру Крыма Кабанову смягчили меру пресечения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов по итогам рассмотрения апелляции на заключение под стражу переведен под домашний арест, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Верховного суда Крыма.

"По итогам судебного заседания Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда города Симферополя от 24.09.2021 в отношении Е. Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала представитель суда.

Ранее представители защиты Кабанова подали апелляционную жалобу на решение суда о его заключении под стражу в рамках расследования дела о мошенничестве.

На минувшей неделе в отставку по собственному желанию подали заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей.