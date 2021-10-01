В Челябинской области бывший замглавы района обвиняется в махинациях с жильем для сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области предъявил бывшему заместителю главы Сосновского района обвинение по делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он в 2015 году, будучи чиновником, купил для детей-сирот два непригодных для проживания дома. Бюджету причинен ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области бывшему заместителю главы Сосновского муниципального района предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. <…> Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году чиновник, не проводя надлежащую экспертизу, купил за счет бюджета два дома для детей-сирот. Позже экспертиза установила, что дома являются непригодными для проживания. Тем самым были нарушены права детей-сирот и причинен ущерб муниципалитету на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого, надзорными органами в суд направлены исковые заявления о расторжении договоров о приобретении жилых помещений.

По инициативе следственных органов решен вопрос о предоставлении администрацией района временного благоустроенного жилья гражданам до восстановления их нарушенных прав.