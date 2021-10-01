СК возбудил дело об убийстве после обнаружения застреленной семейной пары в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в Волосовском районе Ленинградской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, по версии следствия, смертельные ранения могли причинить себе сами потерпевшие.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в деревне Реполка нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Рядом с кроватью обнаружено охотничье ружье, принадлежащее погибшему мужчине", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, огнестрельные ранения причинили себе сами потерпевшие. В ведомстве также отметили, что погибшие являются мужем и женой. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи, которые работают на месте ЧП.

Прокуратура Волосовского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.