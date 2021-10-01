Суд арестовал депутата Новгородской облдумы по делу о взятке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Суд арестовал депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова, обвиняемого в посредничестве в покушении на получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

"Депутату Новгородской областной думы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 ноября", - сообщил собеседник агентства. Он был задержан следственными органами областного следственного управления СК РФ при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области. Обвиняется в посредничестве в покушении на получение взятки.

По версии следствия, в период с 2020-го по 2021 год обвиняемый совершил посредничество в покушении в получении взятки заместителем директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от одной из подрядных организацией в размере более 2,5 млн рублей. Часть взятки (более 180 тыс. рублей) при посредничестве депутата Новгородской областной думы была получена взяткополучателем, однако довести свою преступную деятельность до конца не смогли в связи с пресечением ее сотрудниками правоохранительных органов.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Новгородской области продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя директора Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки в особо крупном размере"). По ходатайству следователя 18 августа этого года в отношении обвиняемого, а также его знакомого, новгородского предпринимателя, выступавшего в качестве посредника, судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - добавили в пресс-службе СУ СК. По версии следствия, с декабря 2020 года обвиняемый потребовал от директора подрядной организации, с которым у ПАО заключен договор на поставку товаров и оказание услуг стоимостью 50 млн рублей, взятку в размере 10% от суммы контракта под угрозой расторжения договора.