Источник: экс-замглавы Минпросвещения Ракова могла скрыться от следствия на Украине

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бывшая замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, объявленная в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве, могла скрыться от следствия на территории Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас правоохранительными органами проверяется информация о том, что Ракова сразу после следственных действий с ней могла выехать на Украину. По итогам обыска ее не задерживали. Никакие документы у Раковой не изымали", - сказал источник.

Официальными комментариями органов следствия и представителей защиты экс-чиновницы ТАСС пока не располагает.

Тверской суд Москвы накануне отправил на два месяца в СИЗО бывшего генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака, подозреваемых в крупном мошенничестве по уголовному делу, в котором фигурирует Ракова. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки", Кристина Крючкова.

Расследованием дела занимается следственный департамент МВД России. В 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", гендиректором которого была незадолго до этого, бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В этот момент гендиректором фонда был Инкин, который сейчас работает управляющим директором дивизиона ПАО "Сбербанк", а Зак был управляющим директором столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк". Следствие считает, что Инкин и два других фигуранта дела выделенные средства похитили. В рамках этого же дела прошли обыски у Раковой. Как пояснил источник в правоохранительных органах, по итогам обысков ее не стали задерживать, обвинений не предъявляли.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".