Мумии людей найдены в подъезде дома в Подмосковье и припаркованной рядом машине

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мумифицированное тело мужчины обнаружено в коробке в подъезде жилого дома в Одинцове, а в припаркованной рядом с домом "Газели" - тело женщины. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовая в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины - в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке", - сообщила Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места, назначены две медицинские судебные экспертизы. Планируется проведение криминалистических и дактилоскопических судебных экспертиз в отношении обнаруженных на месте происшествия объектов, устанавливается местонахождение людей, возможно причастных к совершенному преступлению, либо обладающих информацией об обстоятельствах произошедшего.