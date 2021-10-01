У отравившихся рабочих в Норильске выявили возбудитель кишечного иерсиниоза

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Возбудитель, вызывающий кишечный иерсиниоз, выявлен у отравившихся в столовой рабочих в Норильске. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В четверг ведомство сообщило, что в Норильске зафиксировано 44 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО "Велесстрой", питавшихся в столовой предприятия. Все они были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"В рамках санитарно-эпидемиологического расследования по результатам проведенных лабораторных исследований у заболевших выявлен возбудитель, вызывающий кишечный иерсиниоз - Yersinia enterocolitica", - сообщил Горяев, уточнив, что число заболевших остается прежним - 44.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. Работа столовой приостановлена. Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды и т. д. Следственный комитет начал по факту произошедшего процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.