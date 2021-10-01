Задержанного под Владимиром сторонника ИГ осудили на девять лет

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Гражданин одной из центрально-азиатских республик, задержанный на территории Владимирской области, признан виновным в содействии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и осужден на девять лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в июле 2021 года Вторым Западным окружным военным судом иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как установил суд, иностранец 1993 года рождения, являясь последователем идеологии радикального ислама, в апреле 2020 года инициативно вышел на контакт с эмиссарами международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана террористической в РФ, является структурным подразделением "Исламского государства"), находящимися за рубежом.

Фигурант получил задание приобрести и запустить в действие средства связи для проведения вербовочной работы в сети интернет. После выполнения ряда поручений главарей боевиков на территории РФ мужчина намеревался получить разрешение на выезд в Сирию для непосредственного участия в вооруженных действиях на стороне запрещенной организации.