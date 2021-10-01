В аэропорту Краснодара задержали дебошира с самолета Москва - Анталья

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Дебошир задержан на борту самолета Москва - Анталья, который совершил из-за него вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отделения полиции поступило сообщение от диспетчера о том, что экипажу авиалайнера, совершившего вынужденную посадку, срочно требуется помощь полиции. Полицейские установили, что во время полета один из пассажиров вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. На замечания реагировал неадекватно. В связи с этим командир судна принял решение о вынужденной посадке. 42-летний житель Подмосковья был доставлен в отделение полиции. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала она.

По ее словам, в отношено дебошира составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения"), ему назначено наказание в виде ареста сроком на семь суток.