В Волгограде у пенсионера изъяли гранаты, боеприпасы и обрез

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Арсенал оружия обнаружили сотрудники уголовного розыска волгоградского отдела полиции в квартире 69-летнего местного жителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 управления МВД России по Волгограду выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. В ходе обыска с применением служебно-разыскной собаки в квартире 69-летнего местного жителя полицейские обнаружили арсенал оружия: три ручные гранаты, почти 200 патронов различного калибра и обрез охотничьего ружья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему"). Установлено, что оружие и часть боеприпасов пригодны для производства выстрелов, а гранаты - для производства взрывов при наличии взрывателя. Подозреваемый пояснил, что собирал их на протяжении нескольких лет для хранения в личной коллекции.