Более 1,5 тыс. жителей Оренбуржья остались без воды из-за повреждения водопровода

ОРЕНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Повреждение водопровода стало причиной отключения в пятницу водоснабжения в более чем 500 частных домах Сорочинска Оренбургской области. Об этом сообщило на своих страницах в социальных сетях министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Утром 1 октября приостановлена подача холодного водоснабжения в первом и пятом микрорайонах города Сорочинск в связи с порывом на водопроводной сети по адресу пр. Парковый, д. 22. В зоне отключения 507 частных домов, 1 570 человек, из них 585 детей, одно социальное учреждение", - сказано в сообщении.

По данным министерства, аварию намерены устранить к 18:00 пятницы. Ситуация на контроле в региональном Минстрое, уточняется в сообщении.

При этом сорочинский межрайонный прокурор Роман Филиппов организовал проверку по факту произошедшей коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения. Ход и сроки устранения коммунальной аварии находятся на контроле прокурора области", - говорится в распространенном сообщении.