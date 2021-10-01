Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Чистову виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде ареста на срок 10 суток", - сказали в пресс-службе. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Накануне вечером они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.