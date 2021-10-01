В Тюмени вынесли первый в РФ обвинительный приговор из-за неуплаты платежей на ввоз табака

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Первое уголовное дело в России с вынесением обвинительного приговора суда в отношении лица по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за незаконный ввоз табачных изделий завершилось в Тюмени. Виновному предстоит уплатить штраф в 350 тыс. рублей за уклонение от уплаты более 22 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тюменской таможни.

"Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Тюмени за уклонение от уплаты таможенных платежей в размере свыше 22 млн рублей с учетом пеней и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с конфискацией предмета преступления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Тюменской таможни также уточнили, что это первое уголовное дело в стране с вынесением обвинительного приговора суда в отношении лица по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за незаконный ввоз табачных изделий. Нарушение закона произошло в июне 2020 года. Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз тюменцем четырех тонн табачной смеси для кальянов.