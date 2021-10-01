В деле бывшей замглавы Минпросвещения Раковой могут появиться новые эпизоды и фигуранты

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи проверяют причастность бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой к совершению новых эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в уголовном деле Раковой могут появиться и новые фигуранты.

"Следствие проверяет Ракову на причастность к другим эпизодам мошенничества. В ее деле могут появиться новые фигуранты. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Она могла скрыться от следствия на территории Украины, уточнял источник ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".