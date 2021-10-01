Члена банды Доку Умарова приговорили к пожизненному лишению свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима 33-летнего уроженца Ингушетии Або Добриева, принимавшего участие в деятельности банды Доку Умарова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 2010 года Добриев вступил в состав банды, входившей в преступное сообщество, созданное Доку Умаровым и Али Тазиевым. Впоследствии мужчина принимал участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Ингушетии и Северной Осетии. Так, в 2010-2012 годах он совершил убийство сотрудника Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, вооруженные нападения на сотрудников управления ГИБДД, ОМОН и ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия, военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате пять человек погибли, еще четверо получили ранения.

Вину Добриев не признал.