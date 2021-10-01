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В Таганроге приостановили работу аквапарка, в котором дети отравились хлором

Деятельность комплекса "Аква-клуб" остановили на 60 дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Работа аквапарка в Таганроге, после посещения которого шесть детей попали в больницу с отравлением парами хлора, приостановлена на 60 дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

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"В связи с регистрацией случаев острого химического отравления парами хлора детей в культурно-оздоровительном комплексе "Аква-клуб" (ИП Гончарова Н. А.), расположенного в г. Таганроге <...> приостановлена деятельность культурно-оздоровительного комплекса "Аква-клуб" ИП Гончаровой Н. А. сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудниками Роспотребнадзора было проведено расследование, в результате которого были установлены многочисленные нарушения в эксплуатации бассейна."В отношении ИП Гончаровой Н. А. был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд для принятия решения", - добавили в управлении.

26 сентября 2021 года после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у шестерых несовершеннолетних резко ухудшилось самочувствие. Детей доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора, где им оказали медицинскую помощь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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