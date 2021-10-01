СК задержал жительницу Брянска, пытавшуюся за взятку оформить мужу политубежище в США

ТАСС, 1 октября. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Брянска, которая подозревается в даче взятки сотруднику регионального управления МВД за оформление фиктивных документов, дающих право ее мужу получить политическое убежище в США. Подозреваемая задержана, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий"). По подозрению в совершении преступления следователями задержана 37-летняя жительница города Брянск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 сентября подозреваемая передала следователю УМВД России по Брянской области 30 тыс. рублей в качестве взятки, чтобы оформить фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга якобы за совершение им преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства. Это позволило бы получить ее мужу преференции при обращении за политическим убежищем в США, отметили в пресс-службе.

Женщина призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. "За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом", - добавили в пресс-службе, уточнив, что преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.