Чайка: спасатели сделали практически невозможное при эвакуации туристов с Эльбруса

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели, которые эвакуировали туристов с вершины Эльбруса, показали высокий уровень профессионализма и сделали практически невозможное, сообщил в пятницу полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"Необходимо отметить высокий уровень профессиональной подготовки, мужество и героизм спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые, несмотря на сложнейшие погодные условия, ночное время проведения работ, совершили буквально невозможное - обнаружили и спустили с маршрута всех горовосходителей, в том числе, к сожалению, и погибших", - сказал Чайка на совещании по вопросу обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.