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Пропавшего из колонии осужденного разыскивают в Оренбургской области

В региональном УФСИН просят откликнуться всех, кто может сообщить местонахождение осужденного

ОРЕНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители разыскивают осужденного, пропавшего из колонии-поселения в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

"В колонии-поселении при ИК-8 УФСИН было обнаружено отсутствие осужденного Кислова Сергея Николаевича 1978 года рождения. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

УФСИН России по Оренбургской области просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного.

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