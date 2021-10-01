Пропавшего из колонии осужденного разыскивают в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранители разыскивают осужденного, пропавшего из колонии-поселения в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

"В колонии-поселении при ИК-8 УФСИН было обнаружено отсутствие осужденного Кислова Сергея Николаевича 1978 года рождения. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

УФСИН России по Оренбургской области просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного.