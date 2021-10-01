Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Следствие полагает, что в 2019 году Ракова, которая тогда занимала пост замминистра, добилась выделения Фонду новых форм развития образования (гендиректором которого она была ранее) бюджетных средств для реализации государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Одним из подрядчиков организации стала "Шанинка". По версии правоохранительных органов, в итоге деньги были похищены Инкиным и двумя другими фигурантами дела.

Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, Ракову проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества, в ее деле могут появиться и другие фигуранты.

Раковой вменяют ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

Расследованием дела занимается Следственный департамент МВД России.