Что известно о деле экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Следствие заочно предъявило бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, объявленная в розыск экс-чиновница может скрываться на территории Украины.
По делу Раковой уже арестованы три человека - бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его экс-заместитель Евгений Зак, а также Кристина Крючкова, занимавшая должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки").
ТАСС собрал главное, что известно о деле Раковой.
Что известно о деле
Следствие полагает, что в 2019 году Ракова, которая тогда занимала пост замминистра, добилась выделения Фонду новых форм развития образования (гендиректором которого она была ранее) бюджетных средств для реализации государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Одним из подрядчиков организации стала "Шанинка". По версии правоохранительных органов, в итоге деньги были похищены Инкиным и двумя другими фигурантами дела.
Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, Ракову проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества, в ее деле могут появиться и другие фигуранты.
Раковой вменяют ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, которая предполагает до десяти лет лишения свободы.
Расследованием дела занимается Следственный департамент МВД России.
Арест и розыск
Тверской суд Москвы 30 сентября отправил под стражу Максима Инкина, Евгения Зака и Кристину Крючкову. Они останутся в СИЗО до 29 ноября.
У самой Раковой, по данным источника ТАСС, проходили обыски, а 29 сентября следствие провело допрос экс-чиновницы. По итогам этих мероприятий ее не задерживали.
МВД России 1 октября сообщило, что Ракова объявлена в розыск. Ее фамилия появилась в базе розыска МВД. Как рассказал источник ТАСС, правоохранительные органы проверяют информацию, что она может скрываться на Украине.
О фигурантах
Ракова занимала пост замглавы Минпросвещения с октября 2018 по март 2020 года. Сейчас она работает вице-президентом "Сбера" и курирует дивизион "Цифровые образовательные платформы", созданный в 2020 году.
Объявляя о назначении Раковой, Сбербанк подчеркивал, что она была руководителем проектного офиса национального проекта "Образование", отвечала в том числе за открытие центров "Точки роста", технопарков "Кванториум" и "IT-кубов".
В "Сбере" работают два других фигуранта дела - Инкин и Зак являются управляющими директорами в том же дивизионе.
Кристина Крючкова, по имеющимся данным, преподает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), однако в списках сотрудников вуза она не значится. При этом на сайте "Шанинки" она обозначена как исполнительный директор.
Реакция
Сбербанк узнал о претензиях к Раковой только 29 сентября, заявил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис. Ее обязанности временно передали проректору корпоративного университета "Сбера" Наталье Журавлевой.
В "Шанинке" заявили, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта с Фондом новых форм развития образования. В учреждении подтвердили, что полиция проводит проверку в вузе, и заверили, что оказывают правоохранительным органам "всестороннее содействие".
В РАНХиГС подчеркнули, что проверка МВД в "Шанинке" никак не связана с академией.