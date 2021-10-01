Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала до 7 декабря

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский городской суд еще на два месяца продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян.

"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей до 7 декабря, - сказал защитник. - Мы намерены обжаловать это решение в апелляции".

В ходе заседания, которое прошло в закрытом режиме, следователь настаивал на удовлетворении ходатайства, и прокурор его поддержал. Адвокаты экс-губернатора, которые ознакомились с материалами дела в отношении Фургала в полном объеме, просили о смягчении подзащитному меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Экс-губернатор лично принимал участие в судебном заседании.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, Фургал ознакомился с большей частью материалов.