Россия уведомлена о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна в Черногории

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российское бюро Интерпола при МВД России получило уведомление о задержании бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в Черногории. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Черногория уведомила НЦБ Интерпола о задержании Чуяна, объявленного в розыск российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве. В ближайшее время будет подготовлен запрос об экстрадиции Чуяна в Россию", - сказал источник.

В 2018 году бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был заочно арестован в Москве по обвинению в злоупотреблениях полномочиями на сумму свыше 30 млрд рублей. По данным правоохранительных органов, он уехал из России и объявлен в международный розыск. Обвинения Чуяну предъявлены по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия". По версии следствия, ущерб от злоупотреблений Чуяна при банкротстве фактически принадлежавшему ему банка "Объединенный финансовый капитал" превысил 30 млрд рублей.

В пятницу стало известно о том, что полиция Черногории арестовала Игоря Чуяна по запросу Интерпола после многонедельного розыска.