Суд решил выдворить из России блогера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Руслана Бобиева, устроившего вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного в центре Москвы, и принял решение о его выдворении за пределы России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Руслана (по паспорту - Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ", - сказали в пресс-службе.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма.

Перед этим блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером в четверг они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.