На Сахалине ликвидировали разлив нефтепродуктов

ТАСС, 1 октября. Спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Корсаков на Сахалине, сообщается на сайте службы.

"Спасатели Сахалинского филиала Морспасслужбы провели аварийно-спасательную операцию по локализации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Южного ковша (закрытой морской бухты - прим. ТАСС) порта Корсаков", - говорится в сообщении.

Информация о ЧП поступила накануне. Было обнаружено пятно нефтепродуктов в акватории порта, после группа спасателей приступила к разведке на месте. По итогам было выяснено, что пленкой покрыта вся акватория Южного ковша, нефтепродукты также выходили за пределы акватории.

"В ходе работ было ликвидировано пятно нефтепродуктов, вышедшее из акватории ковша в залив Анива, и одновременно с этим боновыми заграждениями был перекрыт входной фарватер в ковш. <…> В операции были задействованы двенадцать спасателей, два спасательных катера, боновые заграждения, оборудование и материалы для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Всего было собрано около 600 литров содержащей нефть воды в смеси с сорбентом, а также загрязненный нефтепродуктами мусор.