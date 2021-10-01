Суд оштрафовал "Мемориал" на 300 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы в пятницу оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" за отказ указать в своих материалах, размещенных в интернете, сведения о том, что эта организация признана в РФ НКО-иноагентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным МОО "Правозащитный центр "Мемориал" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, материалов с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены организацией, выполняющей функции иностранного агента"), и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Это не первый штраф, назначенный "Мемориалу" за подобное нарушение. 1 ноября 2019 года Тверской суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный на организацию Роскомнадзором за отсутствие на странице ее ингушского представительства в Facebook маркировки иностранного агента.

В том же году Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и председателя ее правления Яна Рачинского оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале YouTube ингушского отделения маркировки иноагента.