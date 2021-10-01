На Кубани возбудили дело против хозяйки дома, в котором при пожаре погибли супруги

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества в отношении жительницы Анапы. Она сдала в аренду комнату в доме супружеской паре, которая затем погибла при пожаре. Об этом в пятницу сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что в сентябре текущего года фигурантка предоставила семейной паре за плату для временного проживания одну из комнат, расположенных на мансардном этаже ее дома по улице Советской в городе Анапе. По версии следствия, в ночь на 25 сентября в одной из комнат домовладения произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуги ненадлежащего качества в отношении 66-летней жительницы Анапы.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам добавили, что, по предварительным данным, помещения в доме не отвечали требованиям безопасности. Есть версия, что причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

"Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль", - добавили в ведомстве.