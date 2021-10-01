Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве трехмесячного сына в Саратовской области

ТАСС, 1 октября. Суд арестовал на два месяца жительницу Вольска, обвиняемую в убийстве трехмесячного сына, женщина признала свою вину, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 ноября 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, в ночь на 29 сентября 21-летняя женщина нанесла трехмесячному сыну два удара кулаком в голову. От полученных травм мальчик умер на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стала тупая травма головы. В отношении женщины возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В сообщении отмечается, что женщина признала вину. В ходе расследования следователями СК будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.