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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

На месте происшествия работают сотрудники ДПС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на трассе в Чехове, два человека погибли и двое пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В Чеховском городском округе на 16-м км автодороги Чехов - Попово произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Mercedes и Ford. В результате ДТП водитель и пассажир Ford погибли, водитель и пассажир Mercedes госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

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