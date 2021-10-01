Суд 18 октября решит вопрос продления ареста причастному к терактам в метро в 2010 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд 18 октября рассмотрит ходатайство о продлении ареста Магомеду Нурову, обвиняемому в причастности к терактам на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"18 октября в 10:00 суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Нурова Магомеда", - сказала представитель суда.

Он обвиняется в участии в банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. Нуров полностью признал вину.

По версии следствия, Нуров выполнял роль связного банды. На личном автомобиле он неоднократно перевозил ее участников на встречи, где планировали совершение взрывов в московском метро. Кроме того, он скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов.