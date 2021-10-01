На Западном берегу Иордана упал израильский беспилотник

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля упал в пятницу из-за неисправности во время беспорядков в районе палестинской деревни Бейта близ города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила государственная израильская радиостанция KAN.

Она отмечает, что причиной падения беспилотника стала техническая неисправность. Риска утечки информации в результате инцидента нет, указывает KAN со ссылкой на израильских военных.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что, по утверждениям палестинской стороны, БПЛА сбрасывал гранаты со слезоточивым газом на палестинцев во время столкновений с израильским военными в деревне Бейта. Протестующим удалось сбить беспилотник, который после падения оказался в их распоряжении, отмечает издание.