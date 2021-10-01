Ивановские полицейские задержали подозреваемых по делу о незаконных рубках

ТАСС, 1 октября. Полиция в Ивановской области задержала пятерых местных жителей, которые незаконно вырубили лес на общую сумму почти 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при содействии сотрудников Росгвардии с поличным в лесном массиве при осуществлении незаконной рубки задержаны пятеро граждан. Ущерб от преступной деятельности составил около 20 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, жители Ивановского и Фурмановского районов области незаконно вырубали деревья хвойных пород. Полученную древесину вывозили на пилораму, где распиливали на доски. Стройматериалы впоследствии продавали населению близлежащих деревень и сел. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", один из фигурантов помещен в следственный изолятор, в отношении других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.