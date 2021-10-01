{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У посольства РФ в Кабуле после сообщений о стрельбе сохраняется спокойная обстановка

Движение не перекрыто, отметил корреспондент агентства
Посольство РФ в Кабуле Стрингер/ТАСС
Описание
Посольство РФ в Кабуле
© Стрингер/ТАСС

КАБУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Спокойная обстановка сохраняется в пятницу возле посольства России в Кабуле, движение не перекрыто. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий после появления в СМИ сообщений о стрельбе возле российского диппредставительства.

Один из очевидцев рассказал, что "в этом районе были слышны несколько хлопков". "Но все спокойно, возможно, талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) просто тестировали оружие, это случается", - добавил он.

Корреспондент ТАСС убедился, что движение в районе диппредставительства не перекрыто, обстановка спокойная.

Теги
Афганистан
Пассажирский поезд "Орлан" столкнулся с автомобилем под Иваново
В результате аварии пострадал один человек
Читать полностью