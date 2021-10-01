У посольства РФ в Кабуле после сообщений о стрельбе сохраняется спокойная обстановка

КАБУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Спокойная обстановка сохраняется в пятницу возле посольства России в Кабуле, движение не перекрыто. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий после появления в СМИ сообщений о стрельбе возле российского диппредставительства.

Один из очевидцев рассказал, что "в этом районе были слышны несколько хлопков". "Но все спокойно, возможно, талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) просто тестировали оружие, это случается", - добавил он.

Корреспондент ТАСС убедился, что движение в районе диппредставительства не перекрыто, обстановка спокойная.