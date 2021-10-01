Более 20 детей из гимназии в Брянске обратились в больницу с признаками кишечной инфекции

ТАСС, 1 октября. Более 20 учеников гимназии № 3 города Брянска, обратились в больницу, по предварительным данным, с признаками кишечной инфекции. В образовательном учреждении проводится проверка, сообщила ТАСС директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова.

"Есть какая-то инфекция, службы Роспотребнадзора разбираются, что это такое. Обратились в больницу, по нашим сведениям, 22 человека", - сказала Егорова.

Она добавила, что несколько детей отправлены на карантин, информация об их возрасте и состоянии не уточняется. По данным пресс-службы городской администрации, ситуация поставлена на личный контроль главы администрации Брянска Александра Макарова.

По данным ряда региональных СМИ, вечером 30 сентября ученики второго класса гимназии № 3 почувствовали недомогание и боли в животе, признаки кишечной инфекции также проявились у учеников средней школы.