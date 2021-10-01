Под Астраханью зафиксировали загрязнение почвы нефтепродуктами

АСТРАХАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления Росприроднадзора совместно с Астраханской природоохранной прокуратурой выявили факт незаконной резки судна в водоохранной зоне реки Волга под Астраханью, что привело к загрязнению почвы нефтепродуктами на площади более 300 кв. м. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В рамках проверки было установлено, что в водоохранной зоне реки Волга в районе села Заволжское Харабалинского района Астраханской области неизвестными лицами осуществляется резка выведенного из эксплуатации металлического судна. При производстве работ по резке судна в водоохранной зоне Волги установлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами на площади более 300 кв. м, что является грубым нарушением природоохранного законодательства", - сообщается на сайте.

Уточняется, что в рамках проверочных мероприятий специалистами аккредитованной лаборатории ФГБУ "Севкасптехмордирекция" области" были отобраны пробы почвы и природной воды для установления факта причинения вреда окружающей среды, а также признаков совершения административного правонарушения. Результаты лабораторных исследований будут направлены в природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения.