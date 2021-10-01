СК попросил суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его дела

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 4 октября рассмотрит ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян.

"Следствие просит Басманный суд ограничить нашего подзащитного в ознакомлении с материалами уголовного дела. По имеющейся у нас информации, срок ознакомления СК просит установить до 15 октября, - рассказал защитник. - Судебное заседание назначено на 4 октября".

В пресс-службе Басманного суда подтвердили ТАСС данную информацию, уточнив, что заседание запланировано на 15:00 мск. "Также следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября 2021 года обвиняемым Карепову, Кадырову и их защитникам", - отметила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Она добавила, что даты судебных заседаний по ходатайствам следствия в отношении этих фигурантов еще не назначены.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Мосгорсуд в пятницу продлил ему срок ареста еще на два месяца, то есть до 7 декабря.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, Фургал ознакомился с большей частью материалов.