Волгоградские следователи проверяют информацию об изнасиловании мальчика в приемной семье

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Процессуальная проверка проводится в Волгоградской области по факту распространенной в СМИ информации о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального управления следственного управления СК РФ Наталия Рудник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетний пациент одной из больниц Волгограда пожаловался на то, что в приемной семье, в которой он проживает, в отношении него родственник совершил действие сексуального характера.

"По данному факту проводится процессуальная проверка, но так как речь идет о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информация о ее ходе не разглашается", - сказала Рудник.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева. "Принято решение, что на момент проведения проверки ребенок будет находиться в социально-реабилитационном центре, согласие опекуна получено", - сообщила она.

В работу также включились комитеты здравоохранения и социальной защиты населения, органы опеки и попечительства Волгоградской области, главный детский психиатр по ЮФО Лариса Раевская. "По сигналу, который поступил в комитет, с целью проверки информации проводится работа по выяснению всех обстоятельств. Органы опеки находятся на постоянной связи с опекуном ребенка. Все мероприятия организованы исключительно в интересах ребенка в рамках действующего законодательства", - сообщили ТАСС в региональном комитете социальной защиты населения.

В ведомстве добавили, что в учреждение здравоохранения мальчик был помещен две недели назад.