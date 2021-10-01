Таможенники под Ростовом пресекли перевозку контрабандных БТРов из Болгарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Южной оперативной таможни задержали в порту Азова Ростовской области крупную партию контрабандных бронетранспортеров, которые направлялись из Болгарии в Белоруссию транзитом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Всего было выявлено 20 БТРов, из которых восемь были задержаны правоохранителями. "На границе было задержано 8 бронетранспортеров, остальные 12 были пропущены таможенниками. Общая стоимость всех гусеничных бронетранспортеров составила 5 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что при провозе БТРов компания пользовалась поддельными актами о демилитаризации для использования в РФ. "По данному факту СУТ УТ МВД по СКФО возбудило уголовное дело о контрабанде вооружения и иной военной техники", - добавил источник ТАСС. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что контрабандные БТРы планировалось вывезти в Белоруссию и продать в Россию для гражданских нужд.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.